Mil razões levam a crer que o tricampeonato brasileiro do Botafogo é só uma questão de tempo. Contudo, enquanto aqui no Brasil a conquista ainda é tratada com cautela, na Arábia Saudita é dada com convicção por Luis Castro, ex-técnico da equipe alvinegra. O treinador revelou ao Craque Neto a principal razão para o título já pertencer ao time carioca.