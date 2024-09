Ex-técnico de time da Série A é acusado de estupro

Vista de totem do Brasileirao no estadio Mineirao para partida entre Atletico-MG e Vasco pelo campeonato BRASILEIRO A 2023. (Foto: Gilson Junio/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (11), o ex-técnico do Vitória, Ricardo Silva, vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, foi conduzido a 9ª Delegacia da Polícia Civil, localizada na Boca do Rio, na cidade de Salvador (BH), devido a acusação de estupro.

Policiais militares foram acionados para atender a situação, que ocorreu na manhã desta quarta-feira no bairro Costa Azul. Segundo a Polícia Civil, por meio de nota, Ricardo Silva, de 64 anos, é acusado por sua ex-companheira de estuprar a filha dela, de 19 anos. Em depoimento, o ex-treinador negou as acusações.

Ricardo Silva, ao longo de sua carreria como treinador, dirigiu clubes do nordeste como Bahia de feira de Santana, Asa de Arapiraca e Botafogo-BA. Como jogador, atuou em equipes de destaques do Brasil, como Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro.

Foi no Vitória que o ex-técnico conseguiu seu melhor desempenho. No comando do Rubro-Negro , conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste de 2010, além do vice-campeonato da Copa do Brasil do mesmo ano.