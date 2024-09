Ex-Seleção faz previsão pessimista para o Flamengo no Brasileirão e na Libertadores

Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Cicinho falou sobre o futuro do Flamengo na reta final de 2024. Para o comentarista do "Arena SBT", o Rubro-Negro não ganhará o Campeonato Brasileiro e não passará da semifinal da Libertadores da América.

- O Flamengo não consegue ser campeão brasileiro. No início do ano passado eu falei que o Flamengo não ganharia nada (em 2023), e não ganhou. Imagina agora. Na Libertadores não passa da semifinal. A Copa do Brasil eu não sei, mas Libertadores e Campeonato Brasileiro não - cravou Cicinho.

O Flamengo está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, seis a menos que o líder Botafogo. O Rubro-Negro tem um jogo a menos que o Alvinegro. Na Libertadores, a equipe de Tite encara o Peñarol-URU nas quartas de final da competição.

Na Copa do Brasil, o Flamengo também está nas quartas de final e venceu o jogo de ida contra o Bahia, fora de casa, por 1 a 0. O jogo de volta ocorre na próxima semana, no Maracanã. Na próxima rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro tem clássico contra o Vasco.