Ex-São Paulo, Luis Fabiano dá forte declaração sobre James Rodríguez: ‘P*** com ele’

James Rodríguez brilha pela Colômbia, mas não consegue se destacar no São Paulo (Foto: Logan Riely/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Ídolo do São Paulo, Luis Fabiano deu uma forte declaração sobre James Rodríguez, meia do clube. Em programa da ESPN, o ex-atacante comparou o desempenho do jogador pelo Tricolor e pela seleção da Colômbia e criticou a postura do camisa 10. O "Fabuloso" também revelou como receberia o atleta de volta ao clube após a Copa América.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Estaria p*** com ele. Porque ele demonstra que pode render no São Paulo o que ele rende na Colômbia. Com um pouquinho de esforço. Ele achou que o São Paulo iria abrir as pernas para ele, fazer tudo o que ele queria, que os jogadores iriam colocar ele em um pedestal. Não é assim. Queria que o clube mudasse toda a filosofia só para ele. O São Paulo é muito maior que qualquer jogador - disse Luis Fabiano.

Contratado pelo São Paulo em 2023, o jogador soma pouco mais de 20 jogos pelo Tricolor, com apenas dois gols e quatro assistências. Revelado pelo Envigado-COL, o meia de 32 anos também soma passagens por outros grandes clubes do futebol mundial, como Porto-POR, Monaco-FRA, Real Madrid-ESP, Bayern de Munique-ALE e Everton-ING.