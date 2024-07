Dirigente do São Paulo abre o jogo sobre futuro de James Rodríguez no clube

James Rodríguez tem futuro indefinido no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 14:12 • São Paulo (SP)

Dirigente do São Paulo, Júlio Casares abriu o jogo sobre o futuro de James Rodríguez com a camisa do Tricolor. Em entrevista à "ESPN", o cartola afirmou que a decisão será do técnico Zubeldia.

- Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldía, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta, e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica.

Na Copa América, o atleta vem sendo um dos principais nomes da competição atuando com a Colômbia. O meia marcou um gol contra o Panamá e contribuiu com cinco assistências, sendo o principal garçom do torneio.

Na atual temporada do São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito partidas. Com Zubeldia, o atleta fez uma única partida pelo Soberano, onde atuou por cinco minutos contra o Palmeiras.