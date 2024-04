Ex-Palmeiras aposta em título do Santos no Paulistão: ‘Estou gostando desse time’

Palmeiras e Santos decidem o título do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação/Paulistão)







Publicada em 07/04/2024 - 16:36 • São Paulo (SP)

Ex-lateral com passagem pela Seleção Brasileira, Michel Bastos palpitou sobre a final do Paulistão, entre Palmeiras e Santos. No programa "Domingol", o ex-jogador exaltou o bicampeonato do Alviverde, elogiou o técnico Abel Ferreira, mas apostou no título da equipe de Fábio Carille.

- Eu acho que o Santos vai ser campeão, falei isso antes até da primeira final. O Palmeiras vem de dois títulos paulistas, eu confio muito no trabalho do Abel Ferreira, que é um grande treinador, mas eu acho que dá Santos. Estou gostando muito desse time do Santos - comentou Michel Bastos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Michel Bastos se aposentou em 2019, após passagem apagada pelo América-MG. O ex-jogador também vestiu a camisa de grandes clubes, como Athletico Paranaense, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Fora do Brasil, o ex-lateral jogou por Feyenoord-HOL, Lille-FRA, Lyon-FRA, Schalke 04-ALE e Roma-ITA.