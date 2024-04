Ex-narrador da Globo diz ter casado com camisa do clube do coração e conta reação da esposa

Roby Porto trabalhou na Globo por 14 anos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-narrador do Sportv, Roby Porto revelou ter casado com a camisa do clube de coração. Durante papo no podcast "Mundo GV", o locutor de 59 anos contou que realizou o casamento civil em Nova York, com o uniforme do Botafogo. O jornalista aproveitou para afirmar que a esposa não ficou chateada com a situação.

- Eu casei com a camisa do Botafogo, uma camisa de manga comprida que eu tenho até hoje. Camisa 7, do Helinho, 1988. Casei no City Hall, de Nova York. Minha esposa já sabia que eu era louco pelo Botafogo, então ela ficou de boa. Mas foi casamento civil, não foi religioso. Estava bem trajado - comentou Roby Porto.

Roby Porto foi um dos principais nomes do Sportv e Premiere, canais fechados da Globo, nas últimas décadas. Em 2019, o narrador deixou a emissora após 14 anos de casa. Desde então, o locutor já somou passagens pela Prime Video, Band e OneFootball. Antes da Globo, Roby também havia se destacado na ESPN.