A ex-mulher do volante Exequiel Palacios, campeão do mundo com a Argentina em 2022, causou bastante polêmica nesta quinta-feira (29) quando vendeu a medalha do Mundial e as camisas que o jogador usou na Copa do Qatar. Mas após o ocorrido tomar conta das redes sociais, explicou em uma live na Twitch o porquê de estar fazendo aquilo.