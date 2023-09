Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Márcia Fu defendeu a Seleção Brasileira de Vôlei por duas décadas, disputou três Jogos Olímpicos, e alcançou feitos históricos em sua carreira. O mais importante certamente foi a medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Também foi à quadra em edições do Campeonato Sul-Americano, da Copa do Mundo de Voleibol Feminino e brilhou no Grand Prix.