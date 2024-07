Ex-jornalista da Globo escala o ponto mais alto da França para cobertura da Olimpíada

Clayton Conservani vai cobrir a Olimpíada de Paris (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 20:18 • Rio de Janeiro

O jornalista e aventureiro Clayton Conservani embarcou em uma nova missão: escalar o Mont Blanc, o ponto mais alto da França, com 4.810 metros de altitude. A empreitada faz parte da cobertura das Olimpíadas que ele realizará em suas redes sociais, levando a bandeira do projeto "Paris é Brasa", desenvolvido pela Play9, em parceria com o COB e o YouTube para cobertura dos Jogos Olímpicos.

- Acho que, nessa cobertura olímpica, a minha principal missão é levar a bandeira do Brasil e do projeto Paris é Brasa para o ponto mais alto da França. Lá do topo, quero passar uma mensagem de otimismo, perseverança, coragem, garra e trabalho em equipe para todos os nossos atletas - disse Clayton.

Clayton Conservani, conhecido por suas coberturas jornalísticas de aventuras e expedições desafiadoras, traz uma abordagem única para a cobertura dos Jogos Olímpicos. Após a escalada, o profissional seguirá para Paris, onde acompanhará de perto os Jogos Olímpicos, captando momentos únicos nos bastidores e treinamentos, sempre com o objetivo de mostrar o máximo de proximidade possível com os atletas brasileiros.

- Pela primeira vez, um time de criadores de conteúdo se une para contar histórias de conquistas de atletas brasileiros. Acredito que será o projeto mais inovador da Creator Economy na cobertura de um evento esportivo. São muitos marcos, é um orgulho imenso estarmos construindo tudo isso - ressalta João Pedro Paes Leme, CEO e sócio-fundador da Play9.