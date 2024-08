Jornalista ex-Globo corneta Marcelo, do Fluminense, contra o Juventude: ‘Está gordinho’

Marcelo em ação pelo Fluminense contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense foi derrotado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude. Após partida no Alfredo Jaconi, José Ilan, ex-jornalista da Globo, criticou o lateral Marcelo. Em canal no Youtube, o comentarista cornetou a atuação do medalhão e falou sobre a preparação física do atleta de 36 anos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Marcelo muito mal hoje, acertou só um passe no jogo. O que ele errou hoje, o que estava lento, perdendo na corrida, perdendo de disputa… Ele parece que está meio "gordinho". Aquela forma física que ele tinha melhorado há dois meses atrás acho que foi para o "saco". Hoje ele jogou abaixo da crítica, não deu certo a tentativa de começar com ele na posição do Ganso - comentou Ilan.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo voltou ao Tricolor no ano passado e ajudou o clube na conquista da Libertadores. Este ano, no entanto, o jogador não vive grande fase, assim como outros jogadores, e o time faz campanha ruim no Brasileirão. Desde o retorno, o veterano soma 58 partidas pela equipe, com cinco gols.