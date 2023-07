Na noite da última segunda-feira (17), Diego Ribas deu sua versão sobre a polêmica saída de Dorival Júnior do Flamengo - em novembro de 2022. O ex-camisa 10 rubro-negro revelou que a troca de comando, após as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, também foi surpreendente do ponto de vista dos jogadores do elenco.