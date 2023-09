- Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado, SporTV e Globo -, escreveu Pedrinho em seu Instagram.