Ex-jogador do Flamengo cita vontade de ‘dar porrada’ em Medel, do Vasco; entenda

Iranildo se irritou com entrada de Medel no filho Yago, do Nova Iguaçu (Foto: Daniel Ramalho/CRVG)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Iranildo, que somou passagens por Flamengo e Botafogo, chamou atenção por uma declaração no podcast "Mundo GV". Pai do meia Yago, do Nova Iguaçu, o ex-atleta relembrou uma entrada do chileno no filho, na semifinal do Campeonato Carioca.

-´Que entrada foi aquela. Se pega, quebrava. Eu quase entrei em campo pra dar porrada no Medel. E cadê o VAR? Na hora que eu tava assistindo eu pensei, "vou entrar para dar porrada nesse baixinho aí". Que raiva, como pai, por tudo. Ficou inchado - comentou Iranildo.

No lance em questão, o árbitro sequer marcou falta de Medel. Yago é um dos principais jogadores do Nova Iguaçu, que fará a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Iranildo somou importantes títulos na carreira, como Brasileirão, Mercosul e Cariocão.