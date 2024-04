Ex-jogador do Boca Juniors é condenado após ameaçar ex-esposa, morta em dezembro

Oscar Benítez é condenado a cinco anos de prisão (Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 17:27 • Buenos Aires (ARG)

O ex-jogador Oscar Benítez, que jogou pelo Boca Juniors e foi contratado pelo Benfica, de Portugal, foi condenado a cinco anos de prisão nesta terça-feira (9), por ameaça com dano, desobediência e posse de arma.

Segundo a imprensa argentina, o Benítez foi processado após sua ex-esposa se suicidar no dia seguinte a uma visita do ex-jogador, que estava proibido de encontrá-la.

Benítez foi condenado pelo tribunal de Lomas de Zamora. O processo foi iniciado no começo deste ano, quando ele foi preso por violar uma medida protetiva da ex-esposa. Segundo o relato da família, o ex-jogador visitou Anabelia no fim de dezembro de 2023, e ela tirou a própria vida no dia seguinte.

Oscar foi revelado pelo Lanús e chegou a ser contratado pelo Benfica, mas nunca vestiu a camisa do clube. Ele foi emprestado em sequência para o Braga, Boca Juniors e Argentino Juniors. Depois, foi para o Atlético San Luis, do México, passando ainda por Delfín, do Equador e Atlético Tucumán.