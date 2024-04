Barbeiro viraliza com cortes ‘Maracanã’ e ‘MorumBIS’; veja vídeo

Naldo criou o 'Corte Maracanã' (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 12:35 • Diadema (SP) • Atualizada em 09/04/2024 - 14:08

O "Corte Maracanã", um novo tipo de cabelo que viralizou na internet, surgiu bem longe do estádio: em Diadema, São Paulo. O paraibano Edinaldo da Silva, conhecido como Naldo, fez o penteado em Buiu, que vive em situação de rua e virou seu amigo. Em entrevista ao "Gshow", o barbeiro contou como surgiu a ideia.

- Antes do Corte Maracanã, eu vinha fazendo outras artes no cabelo do Buiu. As ideias vinham aos poucos. Ele me pediu um penteado, mas eu não consegui entender o que ele pedia, então falei: 'Deixa eu fazer do meu jeito'. Quando terminei achei bem parecido com um estádio de futebol. O vídeo está rodando o mundo inteiro - disse. Veja o vídeo abaixo:

O vídeo alcançou quase 3 milhões de visualizações no perfil dele no Instagram, que já tem mais de 42 mil seguidores. Com o sucesso, mais pessoas começaram a procurar seu trabalho. Além do Maracanã, ele faz também o "Corte MorumBIS", em homenagem ao estádio do São Paulo.

Naldo ajuda o amigo, que vive em ruas próximas à barbearia. Ele, inclusive, administra um perfil do Instagram para Buiu.

- Ele passa muito tempo conosco. Sempre que dá eu posto alguma coisa dele por lá, mas ele não gosta de estar toda hora gravando conteúdo, e eu respeito o espaço dele, tudo no tempo dele. Sonho em crescer mais, como influenciador, levar mais arte para o mundo e quem sabe mudar de vida. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de mudar a vida do Buiu, que é um grande merecedor também - contou.