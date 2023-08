O Botafogo, conforme mencionado, trabalha com a expectativa de tê-lo em até cinco semanas. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, não precisará de cirurgia e seguirá o tratamento conservador no departamento médico do clube. O atacante disputou 17 dos 18 jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro até se lesionar.