Ex-Flamengo exalta Filipe Luis por título Intercontinental: ‘Na conta dele’

O Flamengo conquistou pela primeira vez na história do clube o título do Mundial sub-20. O feito aconteceu neste domingo (24), no Maracanã, com mais de 30 mil torcedores presentes. Durante a transmissão da partida, o ex-jogador do rubro-negro, Paulo Nunes enalteceu a participação do técnico Filipe Luís no título.

O comentarista dos canais Globo, destacou a eficiência das alterações do treinador no confronto. Ele destacou que Filipe Luís conseguiu ler bem a partida e proporcionar mudanças efetivas na equipe, que ajudaram a conquistar a virada e o título do torneio.

- A gente tem que botar esse gol, aliás o segundo tempo inteiro, nas costas do Felipe Luís. Com as mudanças o Flamengo modificou totalmente, começou a jogar em cima do Olympiacos. A jogada toda foi com o Jean, Lucas, pelo lado esquerdo, com o Adriel, depois um passe para o Wallace Yan e a bola cai para o Felipe Teresa. Três mudanças que o Filipe Luís fez participaram do gol - disse o ex-jogador.

Os Garotos do Ninho saíram atrás do placar no início do segundo tempo. Contudo, com resiliência e com as mudanças promovidas por Filipe Luís, conseguiu a virada ainda nos 90 minutos para se consagrar campeão do Mundial sub-20 sem precisar da disputa por pênaltis.

Esta é a segunda conquista do ex-lateral como técnico das categorias de base do Flamengo. Ele já havia sido campeão da Copa Rio Sub-17 em junho deste ano, antes de assumir a equipe sub-20 após a saída do técnico Mário Jorge.