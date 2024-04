Ex-Flamengo aponta erros de Tite no empate contra o Millonarios na Libertadores; veja

Flamengo de Tite estreou com empate na Libertadores (Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tropeçou na estreia pela Libertadores, nesta terça-feira (2), contra o Millonarios. Na transmissão do jogo na "ESPN", o ex-jogador Zinho, que teve passagem marcante pelo clube, criticou algumas substituições do técnico Tite. O Rubro-Negro saiu na frente, mas levou o empate, mesmo com um a mais em campo.

- O Tite fez uma substituição para colocar velocidade e tirou o Pedro, colocou o Bruno Henrique de centroavante, mas não funcionou. Essa substituição não acontece, Luiz Araújo não entra bem, não rende. Aí o Tite tenta outra substituição, tardia na minha opinião, quando coloca o Ayrton Lucas no lugar do Viña, que não fez bom jogo - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- E foi por aquele lado do Vinã que saíram os principais lances do Millonarios e depois o gol. Flamengo perdeu a oportunidade de tomar conta do jogo com um jogador a mais. Mesmo empatando fora de casa, com um jogador a mais e com a qualidade que tem, poderia ter saído com a vitória - completou o ex-jogador.