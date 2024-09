Atleta Marzieh Hamidi do Afeganistão (Foto Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro

Marzieh Hamidi, ex-campeã de taekwondo do Afeganistão, recebeu ameaças nas redes sociais após expressar sua oposição de maneira contundente às limitações impostas pelo Talibã às vestimentas femininas, à educação e a outras liberdades fundamentais, como a prática de esportes. Em menos de 48 horas, Hamidi sofreu cerca de 3 mil ameaças.

A atleta encontra-se refugiada na França desde 2021, ano do retorno do Talibã ao poder no Afeganistão. Desde que foi exilada, Hamidi tem se pronunciado de forma incisiva contra o regime autoritário, lutando pelos direitos das mulheres. As mensagens autênticas de Hamidi, acompanhadas da hashtag #LetUsExist — que em português significa "Deixem-nos existir" — têm sido amplamente divulgadas nas redes sociais. A lutadora tem recebido milhares de ligações ameaçadoras de várias partes do mundo.

Marzieh Hamidi é atleta do taekwondo na categoria até 57kg. Nascida no Irã, filha de refugiados do Afeganistão, a atleta de 22 anos enfrentou várias dificuldades ao crescer. Por isso, a ex-campeã decidiu retornar à sua terra natal. Entretanto, com a retomada do poder pelo Talibã em 2021, Hamidi buscou refúgio no Catar em novembro, antes de ir para a França no mês seguinte.

Apesar dos desafios enfrentados em um novo pais, a jovem atleta conseguiu manter os treinamentos. Seu talento foi reconhecido pelos treinadores locais, permetindo que ela faça parte dos treinos regulares da seleção francesa de Taekwondo.