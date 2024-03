Ex-BBB posta foto com presidente do Flamengo após jogo contra o Nova Iguaçu: ‘Ainda temos chance’

Landim assumiu o cargo de presidente do Flamengo em 2019 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-BBB Fani Pacheco não se deixou abalar pela derrota do Nova Iguaçu, seu time, para o Flamengo por 3 a 0, no último sábado (30). A influenciadora postou diversas fotos sendo tietada por flamenguistas e aproveitou a oportunidade para garantir um registro com Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro.

- Parabéns, Flamengo. Mas ainda temos chance… Até semana que vem - escreveu a modelo.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O Nova Iguaçu e o Flamengo voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. A bola rola no Maracanã, às 17h.