Ex-atriz pornô Elisa Sanches quer se tornar árbitra de futebol, mas revela empecilho

Ex-atriz pornô Elisa Sanches quer se tornar árbitra de futebol (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-atriz pornô Elisa Sanches decidiu mudar de profissão. A modelo largou o conteúdo adulto para se aventurar como árbitra de futebol. À Band, a mulher revelou que irá se inscrever em uma escola de arbitragem, mas alegou ter "medo" do julgamento que pode sofrer por conta da antiga carreira.

- Meu maior medo é o preconceito no campo. É a única coisa que me impede hoje. Sempre foi meu sonho de infância, mas a vida me deixou esquecer disso. Coloquei como meta que esse ano eu iria me inscrever e começar, finalmente, meu curso para ser uma árbitra de futebol - comentou Elisa.

- Confesso que às vezes penso se os jogadores e o público me respeitariam. Sou mulher e ex-atriz pornô, então tenho que estar preparada para tudo, mas ainda estou muito animada. Já dei meu primeiro passo, que foi a escolha da minha escola e organização financeira - completou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2020, a modelo atuou como árbitra em um jogo beneficente em Queimados, no Rio de Janeiro. A partida teve como objetivo arrecadar alimentos para instituições de caridade. Com quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, Elisa fez sucesso nos últimos anos com conteúdo adulto.