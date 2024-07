Ex-árbitro Fifa revela ser torcedor de clube da Série A: ‘Qual problema?’

Ex-árbitro Wagner Tardelli revelou ser torcedor do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/07/2024 - 10:25

Ex-árbitro brasileiro, Wagner Tardelli revelou o clube do coração durante conversa no "Charla Podcast". Nascido no Rio de Janeiro, o ex-profissional de 60 anos afirmou ser torcedor do Vasco da Gama. Wagner questionou o tabu em falar sobre o assunto após a aposentadoria dos gramados.

- Meu pai me levava aos jogos do Vasco. Todo árbitro tem time, não tem problema nenhum. "Ah, você é Vasco?" Sou Vasco, qual o problema? Eu nunca falei porque atuava, mas qual o problema em falar que sou Vasco agora? Não é crime isso. Gosto do América-RJ também - começou o ex-árbitro.

- Todo mundo que trabalha dentro do futebol, é ligado a algum clube. Mas, eticamente, quando está na profissão, você fala: "Sou América do México". Quando eu entrava em campo, esquecia tudo, nem olhava para a torcida. Não tive nenhum escândalo na carreira envolvendo jogos do Vasco - completou.

Wagner começou a carreira na década de 1990. A primeira partida na Série A do Brasileirão foi em 1996, entre Palmeiras e ABC. Em 1999, apitou a final da Taça Guanabara, entre Vasco e Flamengo, vencida pelo Cruzmaltino por 2 a 0. Em 2000, o árbitro entrou para o quadro da Fifa, e se aposentou em 2009.