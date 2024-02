O jogo entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, foi recheado de polêmicas na última quarta-feira (14). O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou alguns lances e afirmou que o volante André, do Tricolor, deveria ter sido expulso. O comentarista da "ESPN" também citou os gols anulados do Cruzmaltino.