Com o pensamento de divulgar o novo trabalho, a influencer postou fotos usando lingerie no Instagram, com o link para a compra do conteúdo. Em uma das postagens, ela segura uma revista com o Neymar na capa com a imagem embaçada e o nome rabiscado. Fernanda ganhou relevância após expor um relacionamento com o jogador. Neymar admitiu a traição a Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha do casal.