Estrela pop é convidada para realizar show de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Foto da cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno (Foto: JEWEL SAMAD/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro

A cantora britânica Dua Lipa teria sido convidada para fazer o show de abertura dos Jogos Olímpicos que acontecerá nos Jardins du Trocadéro no dia 26 de julho, em Paris. A informação é do canal RMCsports.

Dua Lipa é uma das queridinhas do pop internacional. Ela ganhou destaque na indústria musical com hits como 'New Rules' e 'Don't Start Now', além de ser a dona da faixa 'One Kiss', que ficou famosa entre os fãs de esporte por ser cantada frequentemente pelos jogadores e torcedores do Liverpool.

➡️One Kiss? Conheça o torcedor do Liverpool febre do TikTok no Brasil

(Reprodução /Dua Lipa)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em abril, Dua Lipa lançou um vídeo clipe usando a piscina olímpica de Barcelona 1992 como cenário, o que aumentou ainda mais as especulações a respeito da presença da estrela na abertura do Jogos Olímpicos.

Piscina Olímpica de Barcelona foi o cenário do clipe "Illusion" da cantora britânica Dua Lipa (Foto: Reprodução)

Outros veículos internacionais especulam os artistas convidados para o ato de abertura dos Jogos Olímpicos. Segundo o site 'numero', Céline Dion e Aya Nakamura estariam ao lado de Dua Lipa na apresentação. O jornal 'The Sun' também especula a presença da dona do hit "My Heart Will Go On".

- Céline não escondeu seu desejo de voltar aos palcos, e Paris seria a oportunidade perfeita para ela fazer isso. Ao contrário de outras ofertas de shows completos, ela faria uma aparição na cerimônia de abertura, cantando apenas uma música. A oferta formal para se apresentar foi feita no início deste ano, e Celine está trabalhando sem parar para que isso aconteça. - declarou o tabloide 'The Sun'.

Sobre Celine, essa não seria a primeira vez da artista cantando nas Olimpíadas. Em 1996, ela foi a voz do ato de abertura. Veja;