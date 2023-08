Casada há seis anos com o atacante, Bruna Miller revelou ao 'Metrópoles' que o primeiro caso de violência ocorreu em 2017, quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. A suposta agressão aconteceu durante uma briga motivada pela descoberta de uma série de traições do jogador. Nesta quarta-feira (9), a empresária divulgou uma foto de Fernandinho com porte de arma de fogo.