- Neymar era muito bom no Barcelona quando fazia parte daquele trio com Lionel Messi e Luis Suárez, mas ele perdeu essa parte no PSG. Ele perdeu completamente isso. Tentei assisti-lo no clube francês, mas é sempre um pesadelo. Sempre há jogadores melhores do que ele em campo porque ele passa o tempo todo rolando no chão — completou o ex-jogador ao "Apostologos.com".