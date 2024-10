Esposa de Allan, do Flamengo, investe na carreira de influenciadora de moda

Esposa de Allan Souza, do flamengo, investe em carreira de influenciadora (Foto: Reprodução/ Instagram @jordanaholleben)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Jordana Holleben, esposa do volante Allan Souza do Flamengo, começou a investir em conteúdos para as suas redes sociais. Desde o início de setembro, a modelo tem publicado frequentemente em seu Instagram e movimentado uma carreira como influenciadora digital de moda e beleza.

A jovem modelo é casada com Allan desde de 2018 e tem dois filhos com o atleta: Davi, de apenas um ano, e Antonella, com cinco. Hoje, Jordana acumula quase 57 mil seguidores em suas redes sociais com os quais compartilha parte da sua rotina diária.

Recentemente, Jordana divulgou seu primeiro fitting com a marca "Artemisi" para a São Paulo Fashion Week. Durante o evento, a esposa do atleta esteve presente na primeira fila do desfile e posou ao lado da empresária Bianca Andrade, dona da marca Boca Rosa. Ao compartilhar com seus seguidores, a modelo revelou ter sido elogiada por Bianca.

"Ser elogiada pela nossa rainha do marketing é uma honra imensa para mim. Admiro profundamente essa mulher e toda trajetória dela", escreveu Jordana em suas redes sociais em declaração à empresária.