Sérgio Maurício

O narrador Sérgio Maurício, da Band, chamou os torcedores do Flamengo de "duros" e "favelados" durante a transmissão da Fórmula 1. Na ocasião, o locutor viu a bandeira do Botafogo no autódromo do GP da Espanha e disse: "Aí meu coração arrebenta". Em seguida, Sérgio diz: "Vê se tem flamenguista lá… Tudo duro e favelado". Ele se desculpou posteriormente e afirmou que se tratava de uma brincadeira com os colegas ali presentes.