- Ele (fonte) falou uma coisa totalmente diferente do que estão achando do que pode acontecer. A parada é a seguinte: o São Paulo vai ter que jogar para caceta do mundo. O Flamengo é forte no Maracanã, mas também é fora porque tem um time muito bom (…) O São Paulo vai ter que jogar contra 11, 12 ou contra 13. Eu creio que sim (mando de campo para disfarçar). (Tem coisa) violentíssima. - disse Marcelinho.