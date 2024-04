Endrick revela história inusitada de como conheceu a namorada e choca apresentadora

Endrick e a namorada Gabriely Miranda participaram de um podcast nesta sexta (12) (Foto: Reprodução)







Publicada em 12/04/2024

Joia do Palmeiras, o atacante Endrick contou a história de como conheceu a namorada Gabriely Miranda. Durante conversa no podcast "PodDelas", o jogador de 17 anos revelou que soube da modelo através de um amigo e, que no início dos contatos, conseguir ficar com a influenciadora havia virado uma "aposta".

- Eu falava para os meus amigos como eu gostaria de uma menina, loira, olhos azuis. Aí esse amigo falou: "Mano, eu tenho uma amiga, mas ela é difícil, duvido você pegar." Então, no início de tudo ela virou uma aposta. Aí eu falei: "Eu vou conseguir" - disse Endrick, que chocou a apresentadora Tatá Estanieck com a declaração.

- Se eu soubesse disso, eu nunca ia ficar com ele. Eu sempre comentava nos posts do Palmeiras, aí ele me mandou mensagem um dia, me chamando para ir em um jogo. Não estava fazendo nada, aí fui. Mas pessoalmente, nada ainda. No início eu estava admirada como fã mesmo dele, do Palmeiras - continuou Gabriely.

- Aí ele me chamou para ir para a Praia de Ilhabela, conheci a família toda dele, mas ele cagou para mim. Mas quando eu conheci o Endrick, eu vi que ele gostava de ficar sozinho, na dele. Depois ele começou a me dar mais atenção, puxava cadeira, botava minha comida. Aí eu abracei ele, ele colocou a mão na minha coxa. Ficamos de mãos dadas e aí a gente não precisa mais entrar nos detalhes (risos) - completou Gabriely.