Encontro entre namoradas de Cristiano Ronaldo e Neymar agita web: ‘Vão jogar juntos’

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 20:43 • Riade (SAU)

Craques do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo e Neymar foram assunto recente nas redes sociais. Georgina Rodríguez, namorada do português, e Bruna Biancardi, parceira do brasileiro, jantaram juntas na última quarta-feira (30), e a situação foi suficiente para torcedores se empolgarem na web.

"Meu encontro de ontem com mulheres maravilhosas", escreveu Georgina. A modelo argentina e a influenciadora brasileira estiveram juntas no restaurante Myazu, em Riade. A cantora Gabily e outras duas amigas de Biancardi também estavam presentes. Cristiano Ronaldo atua pelo Al-Nassr, enquanto Neymar é jogador do Al-Hilal.

Veja as reações nas redes sociais: