Empresário inclui Neymar como herdeiro em testamento; entenda
Caso veio à tona nesta quarta-feira (3)
O nome do jogador Neymar, do Santos, foi envolvido em uma notícia surpreendente nesta quarta-feira (3). Um empresário, de 31 anos, do Rio Grande do Sul registrou no cartório o camisa 10 como o único herdeiro da própria herança. A informação foi divulgada primeiramente pelo site "F5", do "Uol".
A ação do empresário foi oficializada no último dia 12 de junho de 2025. O 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre foi o responsável por registrar o documento com a presença de duas testemunhas e assinatura de um tabelião substituto.
O autor do testamento pediu para não ter a identidade revelada. Do mesmo modo, o valor total da herança também não foi divulgado. Contudo, fontes próximas revelaram publicamente que o testamento inclui imóveis, ações e investimentos.
Conexão com Neymar
Conforme revelado pelo próprio empresário, a conexão com o jogador do futebol vem por meio da admiração. O rapaz é declarado fã do camisa 10, e entende que viveu situações semelhantes ao do atleta durante a própria vida.
- Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai me lembra da minha, que já faleceu. Mas, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia - declarou o empresário ao "Uol".
Diante da notícia, a assessoria de Neymar declarou não está ciente sobre as intenções do empresário. Os representantes do jogador afirmam que ele ainda não foi notificado oficialmente sobre o testamento.
