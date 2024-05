Empresário de Coronado manda forte recado a Neto após Corinthians x Racing-URU; veja

Empresário de Igor Coronado mandou recado à Neto nas redes sociais (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Empresário de Igor Coronado, Rafael Brandino mandou um recado ao ex-jogador Neto após a boa atuação do meia em Corinthians x Racing-URU. O agente recuperou uma crítica do apresentador ao atleta de 31 anos e questionou a atitude do ídolo do time paulista.

Há duas semanas, no "Donos da Bola", Neto havia questionado os números de Coronado no Corinthians. Até aquele momento, o meia tinha apenas seis partidas pela equipe, sendo duas como titular. Ex-jogador do Al-Ittihad, o meia foi anunciado em fevereiro pelo Alvinegro.

Rafael Brandino recuperou a matéria, publicou nas redes sociais e escreveu:

- Três ponderações sobre esse tipo de "jornalismo". Tumultua o ambiente, gera pressão e atrapalha o desenvolvimento. Aprenda a criticar e apresente soluções inteligentes - escreveu Brandino, que ainda marcou Neto no Instagram.

Em fevereiro, Neto já havia criticado os altos valores acertados entre Corinthians e Coronado. Brandino também retrucou o apresentador na ocasião, afirmando que o ex-jogador precisava "estudar mais". O meia marcou um dos gols do time paulista contra o Racing-URU.