Empresa organiza partida com Rafael Nadal para conscientizar sobre o planeta

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 17:06 • Palma de Mallorca (ESP)

A Vivo junto com Rafael Nadal, um dos maiores tenistas de todos os tempos, traça um paralelo entre o esporte e o meio ambiente em nova campanha da marca. Criado pela GALERIA.ag, o filme traz cenas que combinam momentos de performance do “rei do saibro” com fenômenos naturais em uma narrativa que reforça a importância do engajamento das pessoas com as questões climáticas.

- Como empresa líder em sustentabilidade no Brasil, queremos inspirar as pessoas a se engajarem com as questões ambientais com a prioridade que elas pedem - comenta Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

As filmagens foram realizadas na academia do próprio atleta, Rafa Nadal Academy, localizada em sua cidade natal, Palma de Mallorca na Espanha. Com produção em nível de cinema, utilizando diversos recursos de pós-produção, como Inteligência Artificial e efeitos 3D, o filme intercala cenas do atleta atuando em quadra com imagens da natureza, como florestas, desertos, aves voando e raios no céu. Há também momentos em que o olhar de Nadal se confunde com o olhar de uma onça pintada. E com auxílio dos efeitos especiais, a terra do saibro foi transformada em uma super quadra no meio de uma floresta, criando um final impactante e trazendo a mensagem que ainda há tempo de mudança se jogarmos juntos.

- Rafael Nadal é um atleta reconhecido globalmente, embaixador da Vivo há muitos anos e símbolo de resiliência. Assim como ele enfrenta seus adversários e não desiste até o último ponto, aqui Nadal fala sobre sustentabilidade com coragem. Uma mensagem que aponta o que está em jogo para o planeta e os caminhos que precisamos seguir. É o recado que queremos dar ao mundo e ao mercado.”, explica Rafael Urenha, Chief Creative Officer da GALERIA.ag.