Uma das empresas que pertencem a Ronaldo Fenômeno deve dois anos de IPTU de uma cobertura com 1,1 mil m² que tem vista para a praia do Leblon, um dos lugares mais valorizados do Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal "O Globo", a cobrança é de R$ 234,8 mil referente aos anos de 2017 e 2018, que não foram pagos e estão inscritos na dívida ativa do município.