O terceiro gol da Seleção Brasileira contra o Panamá, no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina disputado nesta segunda-feira (24), deixou a web empolgada. A atacante Bia Zaneratto finalizou uma grande jogada coletiva da equipe de Pia Sundhage, com direito a passe de letra de Adriana e ajeitada de calcanhar de Ary Borges. A pintura colocou o termo "que golaço" entre os assuntos mais comentados das redes sociais no país.