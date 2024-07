Emerson Sheik encerra pendências com prédio e paga multa por festas e mau comportamento

Emerson foi peça chave no título da Libertadores do Corinthians (Foto: Divulgação/SBT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Emerson Sheik colocou ponto final na história em uma briga judicial com um condomínio de São Paulo, que cobrava mais de R$ 120 mil em multas por mau comportamento e festas. O acordo foi fechado em 140 mil reais, parcelado em 24 parcelas e homologado pela Justiça de São Paulo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A guerra começou em 2017 quando moradores reclamaram de atitudes desrespeitosas de Sheik e seus familiares e amigos. Desde então, o ex-atacante passou a receber consecutivas multas. Segundo a administração do condomínio, os vizinhos de Emerson relataram festas que duravam toda a madrugada e aconteceram por anos.

➡️ Atraso na final da Copa América gera audiência histórica para a Globo; veja números

O prédio também relatou que Emerson Sheik nunca seguiu os pedidos para respeitar as regras, avisos e advertências, inclusive ironizou as queixas dos vizinhos sobre as festas em seu apartamento. Há relatos que uma das vizinhas do ex-jogador precisou se locomover a um hospital às 4h da manhã, incomodada pelo desgaste que vinha sofrendo com as frequentes comemorações.

As festas de Sheik, segundo relatos de moradores, tinham som alto fora do horário permitido, pessoas andando de salto alto, entre outros incômodos. O evento só acabava após a chegada da polícia. O ex-jogador alegou que o prédio queria enriquecer com as multas aplicadas.

Ao longo do tempo, Emerson recebeu diversas multas, que passaram a ter valor multiplicado. Ele disse ao tribunal não ter recebido as penalidades, que, no total, somam R$ 122 mil. As convocações para as assembleias de condomínio que aumentaram os valores das multas em até 10 vezes.

(Foto: Reprodução/SBT)

Em sua defesa enviada à Justiça, Emerson diz que não foi avisado pelas punições e nem sobre as assembleias. Sheik ainda afirmou que não teve o direito para contestar as acusações e que não reconhecia as cobranças das infrações.

De acordo com o ex-atacante, ele não residia no imóvel há anos, sendo que, em 2017, por exemplo, morava em Campinas, já que defendia a Ponte Preta. Segundo ele, estava sempre em viagens e concentrações, assim como em jogos durante os finais de semana.