Em alta, Jorge Iggor toma decisão sobre futuro na TNT Sports; confira

A Warner Bros. Discovery anunciou na última quinta-feira (21) a renovação de vínculo com o narrador e apresentador Jorge Iggor. O profissional, que tem sido constantemente elogiado por torcedores nas redes sociais, integra a equipe de da TNT Sports há 18 anos - desde 2007, ano de criação do então chamado Esporte Interativo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atualmente, Jorge Iggor narra alguns dos principais jogos da UEFA Champions League e do Campeonato Paulista. Também atua como apresentador em atrações da grade de programação digital da TNT Sports, como o De Zero a Dez e o De Sola a Dez. Pela marca esportiva da Warner Bros. Discovery, o narrador também já participou de transmissões de partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste e de liga nacionais europeias.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

- Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é: ‘poxa, o Jorge narra o Campeonato Paulista com a mesma empolgação da Champions. Poxa, o Jorge narrava o Guarani na Série C do Brasileirão como se fosse o Barcelona na Liga dos Campeões’. Eu acho que essa é a maior prova de como a gente acredita no estilo que a gente tem, a gente acredita naquilo que a gente faz, não importa a competição, não importa se o jogo é ao vivo ou não - declarou Jorge Iggor sobre a sua trajetória na TNT Sports.

- A gente só pode sentir a emoção de algo que a gente vive e que a gente entende. Então, seja no Paulistão ou na Champions, a gente precisa estar bem preparado, a gente precisa entender exatamente o que significa aquele jogo e quais são as grandes histórias - completou.

continua após a publicidade

Jorge Iggor e André Henning seguem na TNT

Neste período como talento da TNT Sports, Jorge Iggor também narrou outras modalidades, como judô, vôlei, vôlei de praia, basquete, beach soccer, automobilismo, boxe, atletismo, futebol americano e futsal. Na última semana, o canal também já havia anunciado a renovação do contrato do narrador André Henning.