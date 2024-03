Em 2020, Ronaldinho Gaúcho passou aniversário na prisão; relembre o caso

Ronaldinho Gaúcho ficou preso por cinco meses no Paraguai (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Aniversariante do dia, Ronaldinho Gaúcho comemorou mais um ano de vida de forma nada agradável em 2020. Há quatro anos, o ex-jogador passou a data especial preso em uma penitenciária do Paraguai. O Lance! relembra como foi o período encarcerado do ex-atleta.

Ronaldinho e o irmão Assis chegaram desembarcaram no Paraguai no dia 4 de março de 2020 para participar de ações publicitárias. No entanto, a dupla apresentou passaportes falsos no aeroporto e acabaram detidos por policiais que interrogaram a dupla.

Os dois teriam sido enganados e, por colaborarem com detalhes ricos à investigação e admitirem culpa no caso, foram enquadrados no esquema de critério de oportunidade pela promotoria paraguaia, que os deixariam livres de qualquer processo judicial no país.

Na audiência em que seria definida o tamanho dessa "pena social", houve uma reviravolta. A Justiça não aceitou dar o "critério de oportunidade" para Ronaldinho e Assis. O MP mudou sua posição e pediu a prisão preventiva dos irmãos. Às 22h do dia 6 de março, os irmãos foram presos.

A defesa de Ronaldinho Gaúcho tentou alguns recursos, mas em vão. Após cinco meses, o ex-jogador e o irmão foram soltos no dia 24 de agosto. O Ministério Público concluiu que não havia provas suficientes para prender os irmãos de forma definitiva.