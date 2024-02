Rodrigo Garro caiu de vez nas graças da torcida do Corinthians, após o gol no empate épico contra o Palmeiras no domingo passado (18), pelo Paulistão. Mesmo com as transferências das promessas argentinas Echeverri e Barco para clubes da Premier League, as boas atuações nas primeiras partidas fizeram Garro ultrapassar os compatriotas e se tornar o jogador argentino com mais novos seguidores após venda, segundo levantamento do Apostagolos.