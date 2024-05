Éder Militão e Tainá Castro, ex de Léo Pereira, postam pela primeira vez juntos; veja vídeo

Éder Militão e Tainá Castro jogam futmesa (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 10:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, e Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, assumiram o romance e postaram pela primeira vez juntos. Militão compartilhou um vídeo jogando futmesa com Tainá.

- Meu par perfeito - escreveu Éder, cuja ex-mulher, Karoline Lima, é namorada de Léo Pereira.

No seu perfil no Instagram, Tainá repostou os stories: "Minha dupla", escreveu. Veja o vídeo:

Iinfluenciadora e estudante de Medicina, Tainá já esteve diversas vezes na Espanha acompanhando Éder em jogos do Real Madrid com a camisa do clube.

Recentemente, uma polêmica envolveu Tainá e Karoline Lima. Em uma live gravada pela irmã de Éder, Maju Militão, vazou a voz que seria de Tainá brigando com a enteada Cecília, de 1 ano, filha de Karoline, que não se pronunciou sobre o assunto. Ela apenas compartilhou prints de uma chamada de vídeo que fez com a menina e escreveu: "Te amo." As informações são do "Extra".

