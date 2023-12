Durante suas férias em Brasília, o atacante Endrick, jogador do Palmeiras, promoveu um torneio beneficente de futevôlei em Santa Maria, uma região administrativa próxima a Valparaíso (GO), onde ele passou parte de sua infância. Após visitar a Espanha e os Estados Unidos no início das férias, Endrick aproveitou os últimos dias do ano para realizar o evento.