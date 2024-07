Drible de Wesley viraliza em Palmeiras x Corinthians: ‘Aposentou o Marcos Rocha’

Marcos Rocha quase caiu após drible de Wesley (Foto: Reprodução/Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 21:01 • São Paulo (SP)

Um lance de habilidade do atacante Wesley para cima do lateral Marcos Rocha viralizou no clássico entre Palmeiras e São Paulo, nesta segunda-feira (1). O jogador alvinegro driblou o defensor alviverde, que quase caiu no gramado. A jogada repercutiu nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wesley e Marcos Rocha disputavam a bola quase na linha do escanteio e o atacante do Corinthians gingou com o corpo para desequilibrar o lateral do Palmeiras. O jogador alvinegro teve boa atuação no primeiro tempo, enquanto o defensor alviverde foi alvo de críticas.

Veja os comentários nas redes sociais: