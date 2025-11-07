ABC homenageia criança que viralizou como único torcedor do clube em escola

Lucas Benício, de 7 anos, foi homenageado por uma comitiva do ABC em sua escola no município de Montanhas, interior do Rio Grande do Norte. A visita ocorreu nessa quinta-feira (6), após o garoto ganhar notoriedade nas redes sociais por ser o único a usar a camisa do clube potiguar durante um evento escolar, enquanto seus colegas vestiam principalmente uniformes de times do eixo Rio-São Paulo.

A repercussão do vídeo, que ultrapassou 1 milhão de visualizações na página oficial da escola, motivou a diretoria do clube potiguar a organizar uma celebração especial. Muitos internautas consideraram a atitude do menino como um "ato de resistência do futebol potiguar".



O caso aconteceu durante o "dia de usar a camisa do time preferido na escola" na Escola Municipal Fátima Aranha. Entre as crianças de 7 a 10 anos, a maioria usava camisas do Flamengo e de outros clubes do Sudeste, mas Lucas se destacou com sua escolha pela camisa alvinegra do ABC.

Montanhas está localizada na região Agreste do Rio Grande do Norte, a 87 quilômetros de Natal, e possui população de pouco mais de 11 mil habitantes. O vídeo do desfile escolar também foi amplamente compartilhado em perfis dedicados ao futebol e entre torcedores do Flamengo.