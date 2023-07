Pelé levou Manoel Maria para jogar com ele no Cosmos, dos EUA, em 1975. Depois, encerraram a carreira e seguiram amigos. Tanto que Maria nunca deixou de fazer parte do restrito círculo de amigos do Rei do Futebol. Ele esteve presente no aniversário de 82 anos de Pelé e chegou a ir ao hospital com o amigo, muito reservado quanto ao seu quadro de saúde.