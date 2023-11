A luta antirracista acontece há muitos anos. Em 1936, Jesse Owens se tornou o primeiro atleta a conquistar quatro medalhas em uma edição de Olímpiadas. Mas a força do povo preto se provou mais vezes na história, como em 1968, com Tommie Smith e John Carlos erguendo o punho cerrado - gesto dos Panteras Negras - no pódio olímpico. Se quiser ir mais além, é preciso falar de Muhammad Ali, boxeador com papel essencial para a conquista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Outro exemplo é Reinaldo, ídolo do Atlético-MG, que em meio a um regime militar no Brasil, não deixou de se posicionar em todas as suas comemorações, apesar das perseguições que sofria.