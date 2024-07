Derrota confusa da Argentina nas Olimpíadas gera reações: ‘Deixou a Conmebol com inveja’

Seleção da Argentina comemora gol na partida contra o Marrocos. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 14:35 • Saint-Éttiene (FRA)

Depois de muita confusão no final do jogo, a Argentina perdeu para o Marrocos na estreia das Olimpíadas de Paris 2024. O placar de 2 a 1, sacramentado com o apito final do árbitro, surpreendeu milhares de internautas, afinal, há cerca de uma hora, o jogo parecia ter sido encerrado com o empate por 2 a 2 no placar.

Após invasão dos torcedores ao gramado com o segundo gol argentino, os times se retiraram de campo, mas o jogo não foi finalizado: o tento de Medina, no último minuto dos 15 acrescidos, foi anulado por impedimento detectado pelo VAR. Com isso, as seleções retornaram ao gramado para jogar por três minutos finais.

A inesperada derrota da Argentina e a confusão da arbitragem no final do jogo levou muitos torcedores à loucura nas redes sociais. Confira reações!

Sem público, partida entre Argentina e Marrocos foi retomada após mais de uma hora de suspensão. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP)