Dublador revela detalhes da confusão entre Vini Jr e Lamine Yamal: 'Nos vemos lá fora'

O final do primeiro "El Clássico" da temporada ficou marcado por uma confusão entre os jogadores do Real Madrid com o craque Lamine Yamal. Após a partida, Vini Jr foi tirar satisfações após as provocações feitas pela promessa espanhola, na semana que antecedeu a partida. Diante disso, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes da discussão entre os jogadores.

continua após a publicidade

➡️Jornalista critica atitude de Lamine Yamal após derrota do Barcelona: 'Não se garantiu'

A confusão começou após Carvajal dizer que Lamine Yamal teria que engolir a culpa da derrota. Irritado, o camisa 10 do Barcelona começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito". Em resposta, o espanhol chamou o brasileiro para lutar, que aceitou o desafio. No entanto, ambos são impedidos por seus companheiros de seguirem juntos ao túnel do vestiário.

Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, Vini Jr respondeu às provocações de Lamine Yamal pedindo para ele ir falar em casa. Em seguida, o camisa 10 do Barcelona disse que queria ver o brasileiro "lá fora", apontando em direção aos vestiários. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado positivo, o Real Madrid se consolidou na liderança de LaLiga, abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Barcelona, ​​que estacionou na vice-liderança com 22 pontos. No próximo fim de semana, os rivais voltam a campo para definir seus caminhos no campeonato nacional.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entenda a confusão entre Lamine Yamal e jogadores do Real Madrid

Durante o jogo, as câmeras da "DAZN Espanha" flagraram conversas ácidas entre Vini Jr e Lamine Yamal ainda dentro de campo. O atacante brasileiro cutucou ao falar que o espanhol estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona no El Clásico.

continua após a publicidade

Antes do apito final, um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros. Ao fim, Lamine vai para o vestiário e Xabi Alonso manda o time do Real ir ao centro do campo comemorar a vitória.